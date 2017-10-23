Янн М`Вила: "Рубину" в чемпионате местами не хватило удачи"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила выразил уверенность в том, что последних встречах казанцам просто не хватило удачи. При этом хавбек отметил, что другие причины поражений – недостаток концентрации и слабая реализация голевых моментов.

– Бердыев умеет создать команду. Чтобы были серьезные и в то же время доверительные отношения между игроками и тренерским штабом, – приводит "Реальное время" слова М`Вила. – Серьезное отношение к тренировкам – все это было видно уже на сборах. Он умеет отладить внутренний процесс. Может быть, в чемпионате местами не хватило удачи, везения. Потому что такой период был, когда не могли выиграть, проигрывали, не забивали.

– Кроме везения другие причины серии поражений были?

– Куда уж без этого. Были случаи недостатка концентрации в концовках матчей. То есть, в трех матчах из четырех, кроме игры со "Спартаком", нам забили в самом конце встреч. И вторая причина, низкая реализация голевых моментов – не забили то, что должны были. А главное, как я уже сказал, не повезло.