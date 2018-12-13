13:11 | Футбол — РПЛ

"Я тебя люблю, твой муж из Бутырки". Мамаев прислал жене цветы

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прислал цветы своей супруге Алане Мамаевой. Ранее она заявила, что рассчитывает сохранить семью, несмотря на измены мужы. 

Напомним, Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, остается под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 февраля.

- Я люблю тебя. Твой муж из Бутырки, - говорится в открытке Мамаева Алане.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

 Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!

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