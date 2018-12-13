"Я тебя люблю, твой муж из Бутырки". Мамаев прислал жене цветы

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прислал цветы своей супруге Алане Мамаевой. Ранее она заявила, что рассчитывает сохранить семью, несмотря на измены мужы.

Напомним, Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, остается под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 февраля.

- Я люблю тебя. Твой муж из Бутырки, - говорится в открытке Мамаева Алане.

Павел Мамаев и трогательная открытка для жены pic.twitter.com/CjrmypLJz3 – Никита Камышев (@SkifFc) 13 декабря 2018 г.

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев остались под стражей до 8 февраля: Live!