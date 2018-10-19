"Я не опасный преступник". Речь Александра Кокорина в суде

Форвард "Зенита" Александр Кокорин выступил во время слушаний Московского городского суда, который рассматривает апелляцию на его заключение под стражу.

– Я неоднократно принес извинения. "В том числе и лично", —сказал футболист. – Осознаю вину и раскаиваюсь. Недостойный поступок. Ошибка стала уроком на всю жизнь. Поступил так, потому что возник конфликт. Я не опасный преступник, я публичный человек, скрываться и мешать следствию не намерен. Очень хочу загладить вину. Неприятна грязь на ТВ и в интернете. Прошу прощения у всех! Вообще у всех.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на заключение Александра в СИЗО. Ранее судья отклонил апелляции Кирилла Кокорина и Павла Мамаева.

Братья Кокорины и Мамаев обвиняются по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". На прошлой неделе они избили трех человек в Москве.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!