Вячеслав Подберезкин: "О переходе в "Рубин" долго не думал"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин, который перешел в "Рубин"​ на правах аренды, отметил, что сразу согласился стать игроком казанской команды. Он также добавил, что его задача – влиться в коллектив и доказывать свою состоятельность.

– Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером. Агенты позвонили, сказали, что есть интерес и договариваются об этом. Долго не раздумывал, – приводит пресс-служба "Рубина" слова Подберезкина. – Мне сказали, я согласился. "Рубин" – команда с богатой историей.

Когда я был на Мальдивах и играл в футбол, один из руководителей отеля лестно отзывался о "Рубине". Говорил, что приезжали футболисты из России и первым делом вспомнил "Рубин". Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался.

Моя задача – влиться в коллектив, получать как можно больше игровой практики и доказывать свою состоятельность.

25-летний Подберезкин будет играть за "Рубин" до конца текущего сезона. В этом сезоне хавбек провел 10 матчей в чемпионате России. За "Краснодар" он выступает с 2016 года.