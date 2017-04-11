Вячеслав Колосков: "Зенит" - это разрозненная команда, внутри не все в порядке"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сложная ситуация внутри "Зенита" помешает клубу побороться со "Спартаком" за золотые медали чемпионата России. "Спартак" лидирует в таблице, набрав 51 очко, "Зенит" и ЦСКА отстают на восемь очков.

– У "Зенита" нет игры, что является самым главным, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – Плюс перепалка между Шатовым и главным тренером говорит о том, что внутри не все в порядке, что тоже снижает шансы. Но главное, повторюсь, нет игры. Это разрозненная команда – Мигель Данни сам по себе, Артем Дзюба сам по себе. Нет командной, как оркестр, игры, как было когда-то.