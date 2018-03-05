Вячеслав Колосков: "Оскорбления в адрес Гильерме? Зачем мы сами себя сечем? Расизма в нашем футболе нет!"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя новости о том, что во время дерби "Локомотив" – "Спартак" болельщики красно-белых допустили расистcкие кричалки в адрес голкипера хозяев Гильерме подчеркнул: он не видит проблемы расизма в нашем футболе.
– Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал! Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.
Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи…
Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет! Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
xoxa
SS-1525-Sergey не должны. Выбегание было санкционировано и уже после футбольного матча.
19:45
SS-1525-Sergey
xoxa ... 19:19 +++ Тушинский сарай и выезд должны были быть закрыты на 6 матчей минимум за конец того сезона. За Пермь, а потом за повторные рецидивы. Но тот же КДК сначала перенёс под надуманными причинами рассмотрение эпизода с массовым выбеганием копытных пастись на поле. После завершения чемпионата слегка оштрафовал клуб-преступник.
19:35
xoxa
И касательно матча ЗЕНИТ - АМКАР! Монеты, зажигалки , фаера на поле.... ЗЕНИТ ЗА ЭТО НАКАЖУТ!? Помнится в кубковом матче Торпедо - Динамо несколько сезонов назад за 3 фаера на беговые дорожки и немного дыма на беговых дорожках..., судья увел команды, и Динамо присудили технарь 0:3 , ПОСЛЕ игры Марибор - Спартак за пару фаеров следующий матч Спартаку закрыли сектор для болел! Матч ЗЕНИТ - КРАСНОДАР в Питере пройдет без Зрителей! Или в России только Спартак наказывают? А остальным можно ВСЁ!?
19:19
xoxa
Интересует другое! Понятно что"СПАРТАК" в заголовке лайки собирает , но всё же. Вчера в СЕЛИХОВА кинули фаером (в Шунина попали в свое время, вчера промазали) . НАКАЗАНИЕ за то что во вратаря кинули фаер будет? На ЮГЕ жгли вчера больше 20 фаеров..., такая система видионаблюдения, есть ЗАКОНЫ чтобы наказывать нарушителей! ИХ ЗАДЕРЖАЛИ!??? Они же почти все на 3 секторе ЮГА по Абикам - купили по паспортам их!! ВСЕ ФОТКИ ЕСТЬ! Люди одни и теже ходят в Центре Суппорта! Одни и те же 1000 человек у КЗ! , из них "фаера жгут" не больше 100-200 человек! НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАЛИ? НАКАЗАЛИ? ЗАДЕРЖАЛИ ТОГО КТО КИНУЛ во Вратаря? - это же уже покушение на здоровье человека! - это уже УК РФ! Почему журналисты молчат про фаер во 2 тайме во вратаря?
19:15
echo2011
Расизма нет,а расисты есть. Это как в СССР-безработицы вроде бы не было,а безработные были.
18:22
titan2313
Полностью согласен! Зачем всё это выносить! Смертин работает против Российского футбола! Это второй Родченков!
17:35