Вячеслав Колосков: "Оскорбления в адрес Гильерме? Зачем мы сами себя сечем? Расизма в нашем футболе нет!"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков, комментируя новости о том, что во время дерби "Локомотив" – "Спартак" болельщики красно-белых допустили расистcкие кричалки в адрес голкипера хозяев Гильерме подчеркнул: он не видит проблемы расизма в нашем футболе.

– Откуда у вас такая информация? Вы это слышали? Я был на стадионе, на матче, сидел рядом с главой КДК и этого не слышал! Никаких кричалок про обезьян я не услышал. Пусть это докажут, расскажут, письменно доложат в КДК.

Мы же сами себя стараемся высечь. Там что-то сделали на грош, а мы такую бучу поднимаем и кричим о повальном расизме. Мол, у нас люди чуть ли не репрессии предлагают в отношении игроков с другим цветом кожи…

Я не слышал, ничего комментировать в данном случае не могу. Для меня темы нет! Темы расизма в российском футболе нет! Так и запишите! (Виталий АЙРАПЕТОВ)