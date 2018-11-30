Вячеслав Колосков: "Футболисты "Спартака" должны были защитить Глушакова результатом"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что игроки "Спартака" должны были защитить капитана команды Дениса Глушакова в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2) результатом. Во время этой встречи на поле выбежал болельщик красно-белых, который попытался напасть на 31-летнего хавбека.

- Конечно, инцидент с фанатом – не главная причина поражения. Наоборот, нормальная команда должна была мобилизоваться и защитить своего капитана, - сказал Колосков в интервью РИА Новости. - Не просто физически – убрав этого человека с футбольного поля, но и показав результат. Только результатом можно было доказать, что этот болельщик был неправ.

Вышел один человек и напугал одиннадцать бугаев? Что это за команда такая? Не думаю, что это повлияло на результат матча, тем более таким способом, как сейчас пытаются это представить. Все это из области фантазий.

"Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 5 очков.

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