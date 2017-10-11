Все билеты на матч "Краснодар" - ЦСКА проданы

Все билеты на матч 13-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА проданы, сообщает Твиттер "быков". Встреча состоится в субботу, 14 октября. Начало игры - 19.00 по московскому времени.

Напомним, перед началом сезона-2017/18 вместимость домашнего стадиона "Краснодара" была снижена с 34 291 до 33 979 мест. Рекорд посещаемости арены был установлен на матче между сборными России и Коста-Рики (3:4) - его посетили 34 200 человек.

Отметим, что в сезоне-2016/17 встречу "быков" и армейцев в Краснодаре посетили 31 165 зрителей, что составляло 91 процент от прежней вместимости стадиона.

Текстовая трансляция матча "Краснодар" - ЦСКА