Вратарь сборной России назвал самого опасного игрока в чемпионате России. Видео

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринату Гильерме стал участником нового выпуска на YouTube-канале "Живой футбол". 33-летний игрок провел тренировку с ведущими, которым специализируются на сложных ударах по воротам, а также ответил на ряд вопросов.

По мнению Гильерме, лучшим исполнителем штрафных ударов за его карьеру в московском клубе был Александр Алиев, который выступал за красно-зеленых в 2010 году. Также он признался, что самым запоминающимся пропущенным мячом в карьере является гол полузащитника "Атлетико" Сауля Ньигеса в плей-офф Лиги Европы, а самым опасным игроком, против которого приходилось играть в чемпионате России, был Халк, выступавший с 2012 по 2016 год за "Зенит".