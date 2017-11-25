Врач ЦСКА: "Восстановление Миланова должно занять до трех месяцев"

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал сроках восстановления полузащитника Георгия Миланова. По его словам, футболист будет восстанавливаться около трех месяцев. Напомним, болгарин получил перелом левой малоберцовой кости 18 ноября в гостевом матче чемпионата России со "СКА-Хабаровск" (4:2).

- Далее до начала учебно-тренировочного сбора в Кампоаморе он будет восстанавливаться по реабилитационной программе, которую мы ему подготовили, - цитирует ТАСС Керимова. - На восстановление ему должно потребоваться от двух с половиной до трех месяцев.