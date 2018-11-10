"Волжский" подарок для Олега Иванова от "Крыльев". Фото

"Крылья Советов" после матча 14-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:2) вручили необычный подарок хавбеку гостей Олегу Иванову. 32-летний полузащитник, с 2008 по 2010 год выступавший за самарский клуб, получил "волжский набор": бутылку пива и вяленого леща.

Всегда рады видеть Олега Иванова в Самаре. Надеемся, что после этого волжского подарочного набора он будет меньше "огорчать" самарских болельщиков. pic.twitter.com/KGeivay9OD – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 10 ноября 2018 г.

Отметим, что Иванов забил победный гол грозненцев в этой встрече.

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