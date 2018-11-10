19:31 | Футбол — РПЛ

"Волжский" подарок для Олега Иванова от "Крыльев". Фото

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"Крылья Советов" после матча 14-го тура премьер-лиги против "Ахмата" (1:2) вручили необычный подарок хавбеку гостей Олегу Иванову. 32-летний полузащитник, с 2008 по 2010 год выступавший за самарский клуб, получил "волжский набор": бутылку пива и вяленого леща. 

Отметим, что Иванов забил победный гол грозненцев в этой встрече.

Крылья Советов - Ахмат

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