Власти региона надеются, что "Агроком" возобновит спонсорство "Ростова"

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подчеркнул, что власти региона рассчитывают на возобновление генеральным спонсором "Ростова" "Группой Агроком" финансирования команды. Ранее сообщалось, что документы о прекращении сотрудничества были направлены в клуб.

- Я считаю, что решение о приостановке (спонсорства. - Прим. "СЭ") - это не решение об отказе, и очень рассчитываю и надеюсь, что ко второму туру руководству ФК "Ростов" и "Группе Агроком" удастся найти общие подходы, которые позволят группе вернуться и продолжить работу по оказанию спонсорской помощи футбольному клубу, - приводит ТАСС слова Гуськова.

Это серьезным образом не повлияло на работу клуба. Каждый партнер вправе принимать те решения, которые выгодны для него. Мы занимаемся этим вопросом.

Удалось снять напряжение, которое было около трех месяцев назад. Идет нормальная конструктивная работа. Нам удалось принципиально погасить задолженности предыдущих периодов по заработной плате, премиальным, единовременным выплатам. Это дает возможность стабильно выступать команде как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов.