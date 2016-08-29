Владислав Радимов: "Зенит", уверен, еще покажет свою истинную силу, дайте время"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов вспомнил матч за Суперкубок УЕФА восьмилетней давности. 29 августа 2008 года "Зенит", в составе которого выступал Радимов, завоевал этот трофей, победив "Манчестер Юнайтед" (2:1). Мячи в составе российской команды забили Павел Погребняк и Данни. По словам Радимова, "Зенит" еще добьется подобного успеха.
29 августа. 2008. Монако. Стадион Луи II! МЮ-Зенит! Ровно 8 лет назад( кошмар-куда ты так летишь, время?🙈😳⏱)Для меня - последний матч в международной карьере! 😉 Для @danny_d10b10f6 забившего шикарнейший гол – дебют в Зените! 💪 Тот матч изучен под лупой так, что все про него уже и так известно 😂 А Зенит так и остался первым и единственным российским клубом, завоевавшем Суперкубок УЕФА! 🏆⚽💪 Матч , награждение.... Стадион, очень похожий на Петровский и вмещающий столько же (кажись)! 3 тысячи англичан, а наших - в разы больше (откуда они билетов-то столько набрали)! 😳Машины с русскими номерами по всему Монако и всюду - русская речь 🇷🇺!Банкет после победы - ну куда ж без Русской вечеринки в этом городе?! 😜😂🍾Мы с @zirian3 свалили оттуда одними из первых. И часа полтора брели до отеля -заплутали 😎😁(такси ж не догадаться вызвать)! 😂😂Неверующие в сине-бело-голубых, слышите? Зенит, уверен, еще ни раз покажет свою истинную силу, дайте время! 💪#гнисвоюлинию #времяназад #времявперёд #суперкубокуефа2008#