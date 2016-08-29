Владислав Радимов: "Зенит", уверен, еще покажет свою истинную силу, дайте время"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов вспомнил матч за Суперкубок УЕФА восьмилетней давности. 29 августа 2008 года "Зенит", в составе которого выступал Радимов, завоевал этот трофей, победив "Манчестер Юнайтед" (2:1). Мячи в составе российской команды забили Павел Погребняк и Данни. По словам Радимова, "Зенит" еще добьется подобного успеха.