Владислав Радимов: "В травме Жиго Дзюба не виноват"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал травму защитника "Спартака" Самюэля Жиго в матче 6-го тура РПЛ.

- Надо понять, что за травма, - заявил Радимов. - Таких столкновений за матч может случиться 50 штук. На мой взгляд, обычный фол. Конечно, правила нарушил, но спартаковец мог неудачно упасть. Дзюба не виноват.

Французский защитник "Спартака" был заменен в первом тайме встречи в Санкт-Петербурге после контакта с форвардом хозяев Артемом Дзюбой. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Евгений Кафельников: "Виноват ли Дзюба в травме Жиго? Миллион процентов!"