20:28 | Футбол — РПЛ

Владислав Радимов: "В травме Жиго Дзюба не виноват"


Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал травму защитника "Спартака" Самюэля Жиго в матче 6-го тура РПЛ. 

- Надо понять, что за травма, - заявил Радимов. - Таких столкновений за матч может случиться 50 штук. На мой взгляд, обычный фол. Конечно, правила нарушил, но спартаковец мог неудачно упасть. Дзюба не виноват.

Французский защитник "Спартака" был заменен в первом тайме встречи в Санкт-Петербурге после контакта с форвардом хозяев Артемом Дзюбой. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Евгений Кафельников: "Виноват ли Дзюба в травме Жиго? Миллион процентов!"

Зенит - Спартак

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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