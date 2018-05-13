Владимир Рыков: "Спартак" оказывает давление? Какое давление? Вы, наверное, другой футбол смотрите"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков в перерыве матча 30-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что вратрь соперника Артем Ребров должен был получить красную карточку за нарушение в концовке первого тайма.

Голкипер после неудачного паса от своего защитника сбил нападающего соперника Александра Ташаева, подобравшего мяч. Арбитр Сергей Карасев, несмотря на фол последней надежды в своей штрафной площади, не дал пенальти и не показал красную карточку Реброву.

– Давление соперника? Вы, наверное, другой футбол смотрите. Какое давление? Играем спокойно, на контратаках, – отметил Рыков в эфире телеканала "Наш футбол". – Не скажу, что "Спартак" проблемы создает. Свои моменты надо использовать. По мне – в моменте с Ташаевым это пенальти и красная карточка. Не знаю, куда судья смотрел. Мне было хорошо момент видно. Ну не знаю… На усмотрение судьи.

Уйти в оборону во втором тайме? Не знаю. Сейчас тренер подскажет, как играть дальше.