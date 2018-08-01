Владимир Полуяхтов: "Спокойно отношусь к мему "Полуяхтов - гений"

Защитник "Крыльев Советов" Владимир Полуяхтов после ничьей с ЦСКА в 1-м туре чемпионата России (0:0) отметил, что спокойно относится к фанатской любви. Однако он благодарен им за поддержку.
- Как относитесь к интернет мему "Полуяхтов - гений"?
- Слышал, но спокойно к этому отношусь. (улыбается)
- Болельщики флешмобы объявляют в вашу поддержку. Благодарны им?
- Ну конечно. Если они так говорят, это их дело.
Дополнительная информация
https://www.rusfootball.info/pliga/1146497559-vladimir-poluyahtov-bolelschiki-nazyvayut-menya-geniem-eto-ih-delo-spokoyno-k-etomu-otnoshus.html