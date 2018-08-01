01:41 | Футбол — РПЛ

Владимир Полуяхтов: "Спокойно отношусь к мему "Полуяхтов - гений"


Защитник "Крыльев Советов"Владимир Полуяхтов после ничьей с ЦСКА в 1-м туре чемпионата России (0:0) отметил, что спокойно относится к фанатской любви. Однако он благодарен им за поддержку.

- Как относитесь к интернет мему "Полуяхтов - гений"?

- Слышал, но спокойно к этому отношусь. (улыбается)

- Болельщики флешмобы объявляют в вашу поддержку. Благодарны им?

- Ну конечно. Если они так говорят, это их дело.

Крылья Советов - ЦСКА

Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/pliga/1146497559-vladimir-poluyahtov-bolelschiki-nazyvayut-menya-geniem-eto-ih-delo-spokoyno-k-etomu-otnoshus.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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