Владимир Полуяхтов: "Спокойно отношусь к мему "Полуяхтов - гений"

Защитник "Крыльев Советов"​ Владимир Полуяхтов после ничьей с ЦСКА в 1-м туре чемпионата России (0:0) отметил, что спокойно относится к фанатской любви. Однако он благодарен им за поддержку.

- Как относитесь к интернет мему "Полуяхтов - гений"?

- Слышал, но спокойно к этому отношусь. (улыбается)

- Болельщики флешмобы объявляют в вашу поддержку. Благодарны им?

- Ну конечно. Если они так говорят, это их дело.