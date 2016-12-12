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Владимир Паников: "Конкретного предложения от "Арсенала" не было"

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Специалист по физподготовке Владимир Паников отметил, что не получал предложения от тульского "Арсенала". По его словам, он должен сосредоточиться на работе в сборной России.

 

– Что касается информации о том, что мной интересуются в тульском "Арсенале", могу сказать, что конкретных предложений мне не поступало. Убежден, что мне необходимо сосредоточиться исключительно на работе в сборной России. Уже зимой вместе с коллегами по тренерскому штабу сборной я планирую посетить сборы клубов премьер-лиги для того, чтобы понаблюдать за кандидатами в национальную команду. Наряду с клубами мы также выслали им программы индивидуальной подготовки во время отпускного периода. Так что фактически подготовка к Кубку конфедераций у ребят начинается уже сейчас. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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