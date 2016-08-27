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Владимир Леонов: "Надеемся, что доверие, оказанное Грасии, будет оправдано "Рубином" в ближайших турах"

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Министр спорта Татарстана, член попечительского совета "Рубина" Владимир Леонов высказал мнение, что выводы о работе главного тренера казанцев Хави Грасии делать однозначно рано. После пяти туров чемпионата России "Рубин" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка.

– Сложно пока объективно делать какие-то выводы в силу того, что полностью поменялся тренерский штаб, в команде достаточно серьезные обновления, – цитирует ТАСС Леонова. – Однозначно какие-то выводы делать рано, нужно смотреть, как будет дальше, надо сплотиться команде, тренеру влиться в чемпионат и по окончании первого круга встрепенуться и провести анализ. Но верим, надеемся, что доверие, которое было оказано главному тренеру, будет оправдано в ближайших турах, и команда с каждым матчем будет прибавлять.

Спорт есть спорт, это только начало сезона, будем смотреть в динамике. Понятно, что как болельщику и обывателю хочется сразу побед, но сейчас сложилась такая ситуация, и будем надеяться, что в ближайшие туры команда преобразится. Сегодня уже вырисовывается рисунок, есть направления, которые радуют, и результат, думаю, должен прийти.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3571506

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