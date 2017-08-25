Владимир Хашиг – о Смолове и Подберезкине: "Только "Краснодар" решает, когда отпускать игрока"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью пресс-службе "быков" выразил мнение, что краснодарцам не в полной мере удалась работа на трансферном рынке. При этом руководитель отметил, что только руководство принимает решение о том, кто и когда может сменить клубную прописку.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин близок к переходу в "Спартак".
– Оцените селекционную компанию клуба в текущее трансферное окно, – вопрос Хашигу.
– Во-первых, трансферное окно еще не закрыто, но уже сейчас можно сказать, что селекция нам в полной мере не удалась. Мы приобрели несколько игроков, молодых игроков, которые принесут нам пользу, но в будущем. Футболистов, которые смогли бы сразу играть в стартовом составе и соответствовать на 100 процентов поставленным задачам, нам приобрести не удалось. Это – вина селекционной службы. Но мы представили российскому футбольному миру наших молодых ребят, выпускников клубной академии, и продолжим делать это впредь. Понятно, что это будет вредить результату, но по-другому fair play не пройти. Ну и о нашей мечте по поводу воспитанников академии говорилось уже не раз.
– В прессе сейчас появляется много различной информации о якобы уже совершенных переходах таких игроков, как Смолов и Подберезкин, в другие клубы. Что можете сказать по этому поводу?
– Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация "если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию" – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129723
Островзаячий
fedland_______Кому отдаст предпочтение Каррера, Зе луишу или Андриано в паре со Смоловым. Или Федор вместо Самедова.
19:51
Serenky25
Мы все вспоминаем Ивана Репяха...Скоро начнет основе Краснодара забивать.
19:49
mikeV
Вот его спрашивают, как директора - уйдут или не уйдут? А в ответ - это только клуб решает... Генеральный директор не может своей же пресс-службе дать нормальный ответ?
19:47
L Osokin
а Хашиг некомпетентен и неадекватен, имхо.
19:46
L Osokin
Смолов и Подберезкин просто играть перестанут и по окончании контракта уйдут бесплатно, а зарабатывать придется на молоке просроченном.
19:45
fedland
Не попадание Краснодара в ЛЕ снизило стоимость актива по фамилии Смолов. 30, которые просит (и якобы прописаны в его контракт) за Смолова Краснодар, никто и никогда не даст. А уж тем более после вылета из ЛЕ. Пятнадцать красная цена, оплата единовременно, в Спартак и лигу чемпионов. Смолов однозначно перерос Краснодар. Надо идти дальше...
19:44
vialiy
Не той дорогой идёте, товарищи...
19:39
L Osokin
Хашиг на дне.
19:39
alex-ls
скорее это вина Хашига который нанял такого тренера и селекционную службу
19:37
Serenky25
Виноваты все кроме я.
19:29
DENsid
Чувствую разгонит Галицкий скоро всю эту службу вместе с админами и главным теренером !
19:28
Островзаячий
Хашиг красавец. Это вина селекционной службы. Всё чётко и ясно. По тренеру вопросы туда же.
19:24
defender_8
Согласен, не всегда селекционная работа даёт чудесные плоды, но что вы будете делать с вашим тренером, который провалил Лигу Европы?
19:17