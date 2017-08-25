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19:05 | Футбол — РФПЛ

Владимир Хашиг – о Смолове и Подберезкине: "Только "Краснодар" решает, когда отпускать игрока"

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Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью пресс-службе "быков" выразил мнение, что краснодарцам не в полной мере удалась работа на трансферном рынке. При этом руководитель отметил, что только руководство принимает решение о том, кто и когда может сменить клубную прописку.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин близок к переходу в "Спартак".

 
Вчера. Белград. "Црвена Звезда" - "Краснодар" - 2:1. 46-я минута. Хозяева празднуют гол Гелора Канга.Смолов был лишним. Теперь он проведет год без Европы?

– Оцените селекционную компанию клуба в текущее трансферное окно, – вопрос Хашигу.

– Во-первых, трансферное окно еще не закрыто, но уже сейчас можно сказать, что селекция нам в полной мере не удалась. Мы приобрели несколько игроков, молодых игроков, которые принесут нам пользу, но в будущем. Футболистов, которые смогли бы сразу играть в стартовом составе и соответствовать на 100 процентов поставленным задачам, нам приобрести не удалось. Это – вина селекционной службы. Но мы представили российскому футбольному миру наших молодых ребят, выпускников клубной академии, и продолжим делать это впредь. Понятно, что это будет вредить результату, но по-другому fair play не пройти. Ну и о нашей мечте по поводу воспитанников академии говорилось уже не раз.

– В прессе сейчас появляется много различной информации о якобы уже совершенных переходах таких игроков, как Смолов и Подберезкин, в другие клубы. Что можете сказать по этому поводу?

– Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация "если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию" – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=129723

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 8-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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Островзаячий

fedland_______Кому отдаст предпочтение Каррера, Зе луишу или Андриано в паре со Смоловым. Или Федор вместо Самедова.

19:51

Serenky25

Мы все вспоминаем Ивана Репяха...Скоро начнет основе Краснодара забивать.

19:49

mikeV

Вот его спрашивают, как директора - уйдут или не уйдут? А в ответ - это только клуб решает... Генеральный директор не может своей же пресс-службе дать нормальный ответ?

19:47

L Osokin

а Хашиг некомпетентен и неадекватен, имхо.

19:46

L Osokin

Смолов и Подберезкин просто играть перестанут и по окончании контракта уйдут бесплатно, а зарабатывать придется на молоке просроченном.

19:45

fedland

Не попадание Краснодара в ЛЕ снизило стоимость актива по фамилии Смолов. 30, которые просит (и якобы прописаны в его контракт) за Смолова Краснодар, никто и никогда не даст. А уж тем более после вылета из ЛЕ. Пятнадцать красная цена, оплата единовременно, в Спартак и лигу чемпионов. Смолов однозначно перерос Краснодар. Надо идти дальше...

19:44

vialiy

Не той дорогой идёте, товарищи...

19:39

L Osokin

Хашиг на дне.

19:39

alex-ls

скорее это вина Хашига который нанял такого тренера и селекционную службу

19:37

Serenky25

Виноваты все кроме я.

19:29

DENsid

Чувствую разгонит Галицкий скоро всю эту службу вместе с админами и главным теренером !

19:28

Островзаячий

Хашиг красавец. Это вина селекционной службы. Всё чётко и ясно. По тренеру вопросы туда же.

19:24

defender_8

Согласен, не всегда селекционная работа даёт чудесные плоды, но что вы будете делать с вашим тренером, который провалил Лигу Европы?

19:17