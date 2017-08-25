Владимир Хашиг – о Смолове и Подберезкине: "Только "Краснодар" решает, когда отпускать игрока"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг в интервью пресс-службе "быков" выразил мнение, что краснодарцам не в полной мере удалась работа на трансферном рынке. При этом руководитель отметил, что только руководство принимает решение о том, кто и когда может сменить клубную прописку.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин близок к переходу в "Спартак".

– Оцените селекционную компанию клуба в текущее трансферное окно, – вопрос Хашигу.

– Во-первых, трансферное окно еще не закрыто, но уже сейчас можно сказать, что селекция нам в полной мере не удалась. Мы приобрели несколько игроков, молодых игроков, которые принесут нам пользу, но в будущем. Футболистов, которые смогли бы сразу играть в стартовом составе и соответствовать на 100 процентов поставленным задачам, нам приобрести не удалось. Это – вина селекционной службы. Но мы представили российскому футбольному миру наших молодых ребят, выпускников клубной академии, и продолжим делать это впредь. Понятно, что это будет вредить результату, но по-другому fair play не пройти. Ну и о нашей мечте по поводу воспитанников академии говорилось уже не раз.

– В прессе сейчас появляется много различной информации о якобы уже совершенных переходах таких игроков, как Смолов и Подберезкин, в другие клубы. Что можете сказать по этому поводу?

– Для меня всегда контракт игрока с клубом – это обязательство двух сторон. Одна сторона, подписывая контракт, обязуется его выполнять, играя в футбол и делая это хорошо, другая – оплачивать труд этого футболиста. Ситуация "если у игрока не получается, то продолжайте платить зарплату по контракту, а если получается, то продайте его в другой клуб по его желанию" – это не про нас. Наша позиция очень проста – клуб и только клуб решает, когда отпускать игрока. Не агенты, не пресса, только клуб! Для всего остального есть выкупная цена, прописанная в контракте.

Таблица переходов РФПЛ