Владимир Гранат: "2016 год запомню на всю жизнь"

Защитник "Ростова" Владимир Гранат поздравил болельщиков с наступающим Новым годом. Игрок пожелал, чтобы 2017-й стал намного лучше уходящего года, который запомнится ему на всю жизнь.

- Ассоциации с Новым годом? Это в первую очередь моя семья, - приводит пресс-служба ростовчан слова Граната. - В детстве нас было много в семье, и мы с нетерпением ждали праздника. Каждый год клали валенки под елку, ждали подарков. Когда стали старше, то перестали верить в Деда Мороза. Однажды мне подарили настольную игру, и я был счастлив. Правда она в валенок не влезла, поэтому ее рядом положили.

Новый год я буду встречать в кругу семьи, скорее всего, дома. Для меня это важно, так как это семейный праздник. Итоги года? В 2016 году случилось потрясающее событие, у меня родился сын, поэтому уходящее время запомню на всю жизнь. Спасибо супруге за это.

Хочу пожелать вам в Новом Году больше любви, здоровья, счастья, самых больших свершений, чтобы 2017-й был намного лучшего уходящего.