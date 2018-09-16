Владимир Федотов: "Во втором тайме потрепали "Зенит"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов остался доволен игрой команды в матче чемпионата России с "Зенитом" (1:2). По его словам, "Оренбург" мог рассчитывать на очки в этой встрече.

– Важнее иной раз сам футбол, отношение к нему. Мы гордимся тем, что показала команда, – заявил в эфире "Матч Премьер" Федотов. – И нашими болельщиками, которые гнали нас вперед, спасибо. И ребята показали хороший футбол, потрепали во втором тайме "Зенит". Чуточку везения не хватило, плюс хорошая игра вратаря "Зенита" – не смогли сравнять счет. Несмотря на отрицательный результат, поблагодарили ребят за хорошую работу. Не всегда так бывает – хороший матч и результат. Не сомневаемся, что результат будет. Есть желание побеждать и расти, развиваться. Во втором тайме "Зенит" играл по счету. Но мы не выглядели мальчиками для биться. Создали много моментов во втором тайме. Нам немного не хватало быстроты, точности паса в завершающей стадии.