22:03 | Футбол — РФПЛ

Витинью: "В ближайшие годы Чалов окажется в сборной, но на ЧМ важен опыт"


Нападающий ЦСКА Витинью рассказал о разгроме "Арсенала" (6:0) в матче 29-го тура премьер-лиги и прогрессе форварда Федора Чалова. В этой встрече 20-летний россиянин оформил хет-трик.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА &ndash; &quot;Арсенал&quot; - 6:0. Александр ГОЛОВИН и Федор ЧАЛОВ.Роман Бабаев: "Чалов в сборной? Почему бы и нет, он прибавляет"

– Вы как-то очень легко забили шесть голов "Арсеналу".

– Легко никогда не бывает. Просто смогли забить быстрый гол, и сопернику пришлось раскрываться, идти в атаку. Мы же смогли увеличить преимущество. Вот и результат.

– Вратарь "Арсенала" тоже "помог"?

– Он вряд ли мог спасти команду хотя бы в одном из моментов. Все наши мячи были забиты с близкого расстояния, никто не мешал бить. Так что вратарю было трудно что-то сделать. Тут полностью наша заслуга.

– Чалов забил три мяча и с каждым матчем играет все лучше.

– Он сейчас и правда на подъеме, прогрессирует. И команда хорошо использует его сильные стороны.

– Дорос Чалов до сборной России?

– Ну это тренеру сборной решать. Чалов еще молод, и в какой-то момент сезона вообще не выходил на поле. Но потом получил шанс, и классно им воспользовался. У Федора еще все впереди. А чемпионат мира – это турнир, где важен опыт. Думаю, что в ближайшие годы он в сборную попадет. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

ЦСКА - Арсенал Т

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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