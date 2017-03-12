Витинью: "У ЦСКА есть шансы догнать впереди идущих конкурентов"

Нападающий ЦСКА Витинью еще раз подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Томи" (4:0) и отметил, что он продолжает набирать форму. По словам бразильца, армейцы намерены догнать лидеров чемпионата.

- Мы воспользовались возможностями, которые нам предоставились. Даже ведя в счете, мы не опустили руки, продолжили оказывать давление на соперника и развивать успех, доведя счет до крупного, - цитирует Витинью официальный сайт ЦСКА.

– Даже 50 секунд не прошло, а мяч уже побывал в воротах "Томи"!

– Это тренировочный прием, мы его постоянно оттачиваем. Я получил мяч и смог неплохо пробить по воротам.

– Оцените, пожалуйста, свою игру. Насколько хватало сил, ведь часть тренировок на сборах вы пропустили?

– Я прибавляю. Пропустил определенное время, но сейчас я стараюсь в недельном цикле помимо тренировок работать дополнительно, постепенно подтягиваю свою физическую форму. Провел неплохой интенсивный матч. Но это только начало.

– Следующий матч – выезд в Грозный, где никогда легко не бывает. Каким будет настрой всей команды и ваш лично?

– У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам.