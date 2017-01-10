17:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Витинью будет играть в ЦСКА под номером Ярошика и Эльма

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Форвард ЦСКА Витинью определился с игровым номером в команде, сообщает официальный сайт клуба. В оставшейся части сезона российской премьер-лиги бразилец будет играть под номером 20. Ранее с этими цифрами на спине за ЦСКА выступали такие футболисты, как Иржи Ярошик, Дуду, Гильерме, Расмус Эльм и Амир Натхо.

Ранее 23-летний Витинью вернулся из двухгодичной аренды из бразильского "Интернасионала", в составе которого провел 59 матчей, забил 17 мячей и отдал 7 голевых передач. В футболке армейцев бразилец забил всего один гол в 24 встречах. С 10 января форвард будет работать с командой с первого дня сборов в Кампоаморе.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vitinho-budet-vystupat-pod-20m-nomerom/

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