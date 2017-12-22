Виталий Кафанов: "В Европе другая система обучения тренеров вратарей"

Тренер вратарей "Рубина" Виталий Кафанов в интервью "СЭ" рассказал о проблемах российской вратарской школы, отметив, что в стране только три специалиста, подготовленных УЕФА.

– УЕФА ввел обязательное лицензирование тренеров вратарей. Как с этим обстоит дело в России?

– УЕФА подготовил трех инструкторов для обучения тренеров вратарей в России – Вячеслава Чанова, Виктора Земляного и меня. Мы прошли обучение в Европе. Теперь проводим курсы здесь, готовим тренеров вратарей для того, чтобы потом они сдали определенные экзамены.

– Что представляют собой эти курсы?

– Мы начали проводить занятия три года назад. Сначала обучали четыре группы тренеров – премьер-лига, ФНЛ и две из ПФЛ. Наконец-то нам удалось собрать всех тренеров вратарей команд мастеров вместе. Раньше все жили сами по себе, никто нигде ничему не учился. Было заведено, что если ты бывший вратарь, то уже можешь тренировать голкиперов. Просто пройди короткие курсы, получи лицензию С и вперед…

– В Европе не так?

– Конечно, там все по-другому. Во всех европейских странах довольно давно существует система обучения тренеров вратарей команд мастеров и детских тренеров вратарей. Давно сложились голландская, немецкая, испанская школа вратарей. Это где мне хотелось и удалось побывать. Большое впечатление произвели на меня голландцы и особенно испанцы.

– Чем же?

– Там тренеры вратарей 20 раз в году собираются на семинары. 20 – представляете? Это, получается, примерно раз в две недели. На одном таком семинаре мне посчастливилось побывать. Там присутствовало 37 тренеров двух первых дивизионов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)