Виталий Кафанов: "Джанаев игрой в Лиге чемпионов доказал, что он продолжает прогрессировать"

Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов в интервью пресс-службе УЕФА выразил радость от того, что ему удалось поработать с голкипером Сосланом Джанаевым. Специалист уверен, что матчи Лиги чемпионов стали для 29-летнего россиянина лакмусовой бумажкой.

- В последних успехах "Ростова" немалая заслуга Сослана Джанаева, которого многие уже списали. Почему вы верили? - вопрос Кафанову.

- Сослана я знаю давно и долго к нему приглядывался. Несколько лет назад я был тренером вратарей второй сборной России и предполагал, что он на тот момент не использовал полностью свой потенциал. Хотелось попробовать с ним поработать. Рад, что в "Ростове" это удалось.

Доволен, что прошлый сезон стал для Сослана лучшим в карьере, но еще больше рад его добротной игре в Лиге чемпионов. Скажу честно, очень переживал за то, как он проявит себя на этом более высоком для него уровне. Матчи Лиги чемпионов стали лакмусовой бумажкой и показали, что он продолжает прогрессировать.

- Будет ли он прогрессировать и дальше?

- Время покажет, тем более что сейчас он планку поднял очень высоко. Иногда удержаться на таком уровне даже сложнее, чем выйти на него.