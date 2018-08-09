Вилков рассудит "Рубин" и "Зенит" в матче 3-го тура РПЛ

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 3-го тура РПЛ. Центральную игру между "Рубином" и "Зенитом" рассудит Михаил Вилков.

10 августа (пятница)

"Урал" – "Динамо": судья – Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Александр Гончар (Сочи); делегат РПЛ – Радик Ахмадуллин (Казань).

11 августа (суббота)

"Енисей" – ЦСКА: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар); делегат РПЛ – Вячеслав Мельников (Санкт-Петербург).

"Спартак" – "Анжи": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва); делегат РПЛ – Юрий Мишин (Москва).

"Ростов" – "Крылья Советов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Мартынов (Москва); делегат РПЛ – Петр Баркалов (Москва).

12 августа (воскресенье)

"Оренбург" – "Локомотив": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург); делегат РПЛ – Борис Ларин (Москва).

"Арсенал" – "Ахмат": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Чельцов (Москва), резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Владимир Енютин (Москва); делегат РПЛ – Сергей Порядин (Ростов-на-Дону).

13 августа (понедельник)

"Уфа" – "Краснодар": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Егор Болховитин (Ленинградская область) ; резервный судья – Игорь Панин(Московская область); инспектор – Александр Гвардис (Калининград); делегат РПЛ – Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург).

"Рубин" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); инспектор – Андрей Бутенко (Москва); делегат РПЛ – Айваз Казиахмедов (Москва).

Все о турнире Российской футбольной премьер-лиги – здесь

​Российская премьер-лига: турнирная таблица, расписание по турам, календарь и результаты матчей