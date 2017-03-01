Виктор Онопко: "Мариу Фернандес русский по менталитету, а не только по паспорту"

Тренер ЦСКА Виктор Онопко не будет удивлен, если через несколько лет защитник армейцев Мариу Фернандес перейдет в топ-клуб. Ранее сообщалось, что интерес к 26-летнему игроку проявляет "Барселона".

- Фернандес был в списке мадридского "Реала" перед тем, как мы его приобрели. Он рассматривался конкретно на позицию правого защитника, но что-то не сложилось, и он оказался в ЦСКА, - приводит ТАСС слова Онопко. - Мариу - игрок очень высоко уровня, таких у нас в чемпионате единицы. Футболист может грамотно сыграть и в обороне, и атаке, выполняет большой объем работы, и я не удивлюсь, если через какое-то время он окажется в топ-клубе Европы.

Фернандес - очень позитивный человек, он даже на бразильца не похож. Когда не спроси, все у него хорошо. Он как будто действительно уже русский по менталитету, а не только по паспорту. Ему в четверг сломали нос, а он продолжил играть, уникальный человек.

Мариу очень хочет играть за сборную России, надеется выступить на Кубке конфедераций. Он профессионал до мозга костей, тренируется даже по выходным. Он пример и для молодежи, и для всех игроков команды.