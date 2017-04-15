Виктор Гончаренко: "Теперь надо побеждать в оставшихся встречах"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что у команды были возможности для победы. Теперь, по словам наставника, нужно побеждать в оставшихся встречах.

– Чтобы забить нужны определенные атакующие действия, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Были предпосылки, чтобы забить. Их было достаточно, чтобы выиграть. Но не хватило... Если бы выиграли, было бы больше шансов. Теперь надо побеждать в оставшихся встречах и ждать результатов соперников.