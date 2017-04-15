16:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Теперь надо побеждать в оставшихся встречах"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что у команды были возможности для победы. Теперь, по словам наставника, нужно побеждать в оставшихся встречах.

– Чтобы забить нужны определенные атакующие действия, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Были предпосылки, чтобы забить. Их было достаточно, чтобы выиграть. Но не хватило... Если бы выиграли, было бы больше шансов. Теперь надо побеждать в оставшихся встречах и ждать результатов соперников.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Доктор Мясо

Мечтать не вредно!

17:11

Русский

Будет очень символично, если Спартак станет чемпионом в 26-м туре на стадионе ЦСКА.

17:07

баламошка

Спартаку надо обыгрывать жителей болотных нор, а Игарю завоёвывать место в ЛЧ.

16:56

redshark

Зачем? Итак вторые.

16:54

waleriy

Слабаки , далеко вам до народной команды. Так и останетесь на задворках. Лучше бы с бомжами соревновались за второе место.

16:39

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