Виктор Гончаренко: "Теперь надо побеждать в оставшихся встречах"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 23-го тура чемпионата России отметил, что у команды были возможности для победы. Теперь, по словам наставника, нужно побеждать в оставшихся встречах.
– Чтобы забить нужны определенные атакующие действия, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Были предпосылки, чтобы забить. Их было достаточно, чтобы выиграть. Но не хватило... Если бы выиграли, было бы больше шансов. Теперь надо побеждать в оставшихся встречах и ждать результатов соперников.
Доктор Мясо
Мечтать не вредно!
17:11
Русский
Будет очень символично, если Спартак станет чемпионом в 26-м туре на стадионе ЦСКА.
17:07
баламошка
Спартаку надо обыгрывать жителей болотных нор, а Игарю завоёвывать место в ЛЧ.
16:56
redshark
Зачем? Итак вторые.
16:54
waleriy
Слабаки , далеко вам до народной команды. Так и останетесь на задворках. Лучше бы с бомжами соревновались за второе место.
16:39