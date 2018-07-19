Виктор Гончаренко - об уходе Вернблума, Натхо, Игнашевича и Мусы: "Это не повод паниковать. Мне интересно создавать новый ЦСКА"

Сегодня, 19 июля, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с армейцами до 2020 года. В интервью "СЭ" он подчеркнул, что его не пугает уход целого ряда игроков из клуба.

- Когда вам поступило предложение продлить контракт с ЦСКА?

- Еще перед окончанием прошлого сезона мы обсудили продление соглашения. А технически это произошло в среду.

- Почему новое соглашение рассчитано на два сезона?

- Такое предложение последовало от руководства клуба. Если тренер хорошо работает, он остается в клубе. Если плохо, то срок контракта уже никакой роли не играет (улыбается).

- Вас не пугает то, что ключевые футболисты покидают команду? Вернблум, Натхо, Игнашевич, Муса, в ближайшее время может уехать Головин, неясна до сих пор ситуация с Березуцкими…

- Тогда я могу задать встречный вопрос. А какая должна быть идеальная ситуация? Когда к тебе каждый год приходят новички, а ты в свою очередь расстаешься теми игроками, которые тебе не нравятся? В футболе бывает разное. На протяжении долгих лет те же братья, Игнашевич, Вернблум защищали цвета ЦСКА.



Сейчас их нет. И что - это повод паниковать? Не вижу никакого смысла. Более того - это новый вызов, новая команда, которая по-своему своеобразна. Да, пока окончательного проекта еще не видно, но мне интересно работать в этом клубе, создавать новую команду, добиваться результата. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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