Виктор Гончаренко - о трансферах: "Хочется еще приобретений"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что хотел бы новых приобретений, поскольку текущий состав команды не является многочисленным.

- В целом новички команды вписались в игру, где-то лучше, а где-то хуже, - сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. - Очень хотелось бы, чтобы были еще приобретения. Речь идет даже не о качестве, а о количестве, поскольку людей у нас маловато.

ЦСКА этим летом приобрел защитников Хердура Магнуссона и Родриго Бекао, а также хавбека Яку Бийола.

Таблица переходов РФПЛ //

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