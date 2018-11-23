21:49 | Футбол — РПЛ

Виктор Гончаренко - о победе над "Ахматом": "Наконец-то смогли забить со стандарта"

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Главный тренер ЦСКА  Виктор Гончаренко после победы над "Ахматом" в матче 15-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда провела напряженный матч.

Обе команды хорошо двигались, оборонялись, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов. 

ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

Ахмат - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-obe-komandy-khorosho-dvigalis-oboronyalis/

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