Виктор Гончаренко - о победе над "Ахматом": "Наконец-то смогли забить со стандарта"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Ахматом" в матче 15-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что его команда провела напряженный матч.

- Обе команды хорошо двигались, оборонялись, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. - Наконец-то смогли забить со стандарта. Наверное, игра была до гола, хотя точку поставил Жамалетдинов, вышедший в концовке вместо Чалова. Мало было свободных зон, много борьбы. Матчи после паузы на сборные всегда такие тяжелые, напряженные, с небольшим количеством моментов.

ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице.

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