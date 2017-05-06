Виктор Гончаренко: "Ни погода, ни неудачные матчи не могут повлиять на ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что результат встречи со "Спартаком" (1:2) не может негативно повлиять на команду. По словам наставника, его подопечные профессионалы и знают, как действовать в той или иной ситуации.

– Что нам может помешать добиться результата? У нас опытная команда, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Ни погода, ни неудачные матчи не могут на нас повлиять в этом плане. Мы знаем, что делать и как действовать. Вопрос только в том, получится ли воплотить это в жизнь. Посмотрим.

Что касается Дзагоева, то он много пропустил. Мы знаем, как это компенсировать. С ним, безусловно, другая атака. Однако Натхо, Вернблум и Головин знают, как действовать в той или иной ситуации.