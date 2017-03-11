13:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виктор Гончаренко: "Не важно, какие проблемы у "Томи"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 19-го тура чемпионата России против "Томи" отметил, что его подопечные серьезно настроены на сегодняшнюю игру. Также специалист рассказал об изменениях в стартовом составе красно-синих.

– Недооценки не может быть, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Не важно, какие проблемы у соперника. Важно взять три очка. Витинью в стартовом составе? У нас Оланаре пропустил три тренировки в этом цикле. Василий Березуцкий в запасе? Это не ротация – у нас высокая конкуренция в защитной линии.

Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА – "Томь"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Робат

Конечно не важно. ЦСКА сделает счет 20-0 , а в Европе также облажается!

14:54

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