Виктор Гончаренко: "Нашли проблему Дзагоева, операция не понадобится"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью "СЭ" отметил, что в клубе нашли корень проблемы частых травм полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, хавбеку не понадобится операция и вылечить игрока можно консервативным путем.

– Поняли в чем причина частых травм Дзагоева?

– Да. Не хотелось бы конкретизировать. Но мы действительно нашли корень проблем и постараемся этот вопрос закрыть. Если поможем Дзагоеву, то он нам будет приносить пользу еще очень долго. Ведь уровень его КПД просто запредельный!

– Дзагоеву потребуется сейчас операция?

– Нет, консервативное лечение.

– Роман Бабаев недавно сказал, что в какой-то степени травмы Думбья были связаны с кариесом. У Дзагоева тоже какая-то необычная причина частых повреждений?

– Нет, там достаточно все очевидно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Виктора Гончаренко