Виктор Гончаренко: "Кое-кого из игроков ЦСКА нужно водить за руку"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ходе первого зимнего сбора армейцев в Кампоаморе отметил, что молодые игроки должны понимать свое место на поле. По словам белорусского специалиста, для достижения цели все средства хороши.

– Кто-то очень хорошо понимает по теории, кто-то по видео, а кого-то надо водить за руку, – приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. – Что касается молодежи, то очень важно, чтобы они понимали свое место на поле: что делать в атаке и в обороне. Кому-то достаточно просто на пальцах объяснить. Хороши любые средства, чтобы добиться цели. Молодые всегда должны присутствовать, чувствовать, что могут попасть в первую команду. Они привносят свою динамику и азарт в тренировки, что тоже очень важно. Всегда люблю заниматься с молодыми футболистами, из них можно лепить что угодно.



– Кто из молодежи продолжит работу на втором сборе?

– Мы, возможно, сделаем одно изменение. В остальном те, кто приехал сюда, продолжат работу с нами.



– Команда проводит все три сбора в Кампоаморе. Что можете сказать об этом тренировочном центре?

– Это идеальное место для подготовки, лучше я не встречал.