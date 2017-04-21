Виктор Гончаренко: "К счастью, у ЦСКА есть лидер и капитан, который выручил"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Уфой" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России не стал называть изменения в стане соперника. Также специалист отметил, что у армейцев нет короткой скамейки - в запасе сидят сильные молодые игроки.

– Мне хорошо известно, как "Уфа" умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки, - цитирует сайт ЦСКА Гончаренко. - Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру. После того как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу.

– Как изменилась "Уфа" за время вашего отсутствия?

– Такие вещи я могу обсуждать внутри команды, но выносить на публику не стану. Изменения есть. Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения. Более подробно вам может объяснить Сергей Богданович.

– Как относитесь к тому, что стали первым в истории ЦСКА тренером, не проигрывавшим на протяжении первых семи матчей?

– Абсолютно никак. Это для вас интересно, мне важнее следующая игра.

– Часто можно услышать мнение, что "Уфа" играет на багаже Гончаренко…

– Как только закрывается за тренером дверь, никакого багажа нет.

– "Зенит" уже согласился, что "Спартак" чемпион. Что думаете вы?

– Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет все больше прояснять ситуацию. Наша задача – следующий тур с "Локомотивом".

– Сегодня вышли на замену два молодых игрока. Как оцените их игру?

– Доволен Жамалетдиновым и Чаловым. При должном отношении они могут вырасти в больших форвардов. Хотя это в большей степени зависит от них. У нас есть еще ряд молодых игроков, мы рады с ними работать. Когда многие говорят, что у нас короткая скамейка, они просто не представляют, насколько сильные у нас молодые игроки. Если есть возможность – мы их выпускаем.

– Почему не играл Оланаре? Из-за тактики "Уфы"?

– Просто он получил повреждение. Думаю, в следующем матче он уже сможет играть.

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" - ЦСКА