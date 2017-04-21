Виктор Гончаренко: "К счастью, у ЦСКА есть лидер и капитан, который выручил"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Уфой" (2:0) в матче 24-го тура чемпионата России не стал называть изменения в стане соперника. Также специалист отметил, что у армейцев нет короткой скамейки - в запасе сидят сильные молодые игроки.
– Мне хорошо известно, как "Уфа" умеет обороняться и использовать быстрые острые атаки, - цитирует сайт ЦСКА Гончаренко. - Мы получили с такой атаки пенальти в свои ворота. К счастью, у нас есть лидер и капитан, который выручил. Такие вещи часто меняют игру. После того как Игорь взял пенальти, мы стали быстрее играть. По совокупности мы заслужили победу.
– Как изменилась "Уфа" за время вашего отсутствия?
– Такие вещи я могу обсуждать внутри команды, но выносить на публику не стану. Изменения есть. Вариант, который был при мне, претерпел небольшие изменения. Более подробно вам может объяснить Сергей Богданович.
– Как относитесь к тому, что стали первым в истории ЦСКА тренером, не проигрывавшим на протяжении первых семи матчей?
– Абсолютно никак. Это для вас интересно, мне важнее следующая игра.
– Часто можно услышать мнение, что "Уфа" играет на багаже Гончаренко…
– Как только закрывается за тренером дверь, никакого багажа нет.
– "Зенит" уже согласился, что "Спартак" чемпион. Что думаете вы?
– Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет все больше прояснять ситуацию. Наша задача – следующий тур с "Локомотивом".
– Сегодня вышли на замену два молодых игрока. Как оцените их игру?
– Доволен Жамалетдиновым и Чаловым. При должном отношении они могут вырасти в больших форвардов. Хотя это в большей степени зависит от них. У нас есть еще ряд молодых игроков, мы рады с ними работать. Когда многие говорят, что у нас короткая скамейка, они просто не представляют, насколько сильные у нас молодые игроки. Если есть возможность – мы их выпускаем.
– Почему не играл Оланаре? Из-за тактики "Уфы"?
– Просто он получил повреждение. Думаю, в следующем матче он уже сможет играть.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-gancharenko-lider-i-kapitan-nas-vyruchil/
Адекватный Зритель_
Вопреки жжОт!))) Феерический долбоклюв!)))
20:38
shpasic
Вiктар Ганчарэнка
20:29
shpasic
тогда уж Ві́ктар Ганчарэ́нка.
20:29
van der sar
Вообще-то тренер армейцев ГАнчаренко,а не ГОнчаренко.
20:23
KoHb-83
Вопреки-тело,ты сейчас Ростов обидел.Отнес кремлевским)
20:19
strelez51
Молодцы ЦСКА!!! С победой!
20:14
Slim Taller
Вопреки,столько настрочить - это уже диагноз.К дохтару срочно!
20:09
pfr46
Вопреки: Валерьянки выпей и больше не смотри РФПЛ. Куда проще будет. Психованный какой-то...
20:04
RSDsouth
ВИТЯ : к счастью у нас есть судья, хороший человек . За счёт этого мы можем : - ломать носы ; - сбивать игроков вратарём без удвоения последнего; - да ваще все можем !
19:56
Mark Krass
Вопреки, ты так себе психику сломаешь, нельзя так переживать за ногомячистов. Это они там мильены получают, но не переживают.)) Уймись, дурашка.))За Дядю Женю Гинера тоже не переживай, у него все Ок.
19:53
Вопреки
Бесстыжие ребятки... Вот таких, подобных себе, Гинер и подбирает. Еще один защитник настрочил "оправдание" для продажного арбитра и клуба с кремлевской крышей... МУТКО уже пора создавать чемпионат ТОЛЬКО двух столиц, поскольку все-равно арбитры "работают" на НИХ в матчах с региональными клубами. Уже специалисты подтвердили, что кроме Акинфеева еще и Щенникова нужно было удалять, а эти писаки все трындят о честности судишек с "рюкзаками обязательств" (МУТКО). Ну НЕТ слов от этого беспредела в пользу столичных клубов... И НИКТО из РФСовских решал, поверьте, не поддержит такие клубы как "Уфа, Ростов, Амкар - МУТКО дрожит в коленках перед Гинером, Федуном, Миллером и по-этому всегда найдет оправдание подобному судейству или вообще промолчит, как делает часто. Господа МУТКО и Будогосский, Вы так и будете трындеть нам о «ЧЕСТНОМ» чемпионате, после увиденного в матче ЦСКА с «УФОЙ» ??? Почему Безбородов не удалил Акинфеева и Щенникова после фола последней надежды или Вы уже нашли вновь оправдание для свистуна в черном, убивающего региональные команды (Ростов теперь УФА) в матчах с адм. ресурсными столичными и питерским клубами ??? А потом антигероя - вратаря превратили в героя матча… Помните смешное оправдание КДК и ЧЛЕНА судейского комитета по сломанному носу Кудряшова в матче с тем же ЦСКА – а что интересно скажут эти виртуозы сейчас ??? Давно говорил, что армейский легион может тренировать кто угодно, хоть мартышка, поскольку победы команде «добывает» Гинер с его не потопляемым административным ресурсом… И все улыбаются и молчат, поскольку себе дороже… И Безбородова в очередной раз не накажут, как после матчей ЦСКА – Ростов или Спартак – Ростов… ОН же у нас ГЛЫБА – арбитр ФИФА по рекомендации того же МУТКО. Интересно, представители ФИФА и УЕФА следят на такого рода лидерами российского судейского корпуса ? Наверно, им нужно помочь и отправить нарезку выкрутасов этого, всегда дующего по ветру сильных мира сего, горе-арбитра.. Противно, ей богу – еще удивляются ПОЧЕМУ народ не хочет ходить на футбол.
19:48
Platinum1991
Поздравляем ЦСКА с ЗАСЛУЖЕННОЙ победой! Поздравляем главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко с рекордом ЦСКА - семь матчей без поражений подряд! Желаем Виктору и дальше играть только ПОБЕДНО! Поздравляем Игоря Акинфеева с СУХАРЁМ и отраженным пенальти. Три раза сейвы Игоря помогли ЦСКА не пропустить и ПОБЕДИТЬ! Поздравляем Витинью и Чалова с забитыми ГОЛАМИ! Вполне ТРУДОВАЯ победа ЦСКА в честной борьбе и без помощи судьи!
19:47
Rastan
Да, у ЦСКА очень хорошая "молодёжка", перспективы главной команды связаны с ней.
19:34
shpasic
Безбородову за этот матч звание капитана присвоили? нечего себе, выслужился))
19:31