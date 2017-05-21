Виктор Гончаренко: "ЦСКА заслужил второе место"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 30-го тура премьер-лиги с "Анжи" (4:0) выразил полное удовлетворение игрой своих футболистов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Думаю, что мы опять порадовали наших болельщиков, делаем очень много правильных вещей, в последних матчах нашли правильный баланс между обороной и атакой, – сказал Григорян. – Хорошо понимаем, когда мяч нужно придержать, когда, наоборот, идти вперед и создавать моменты, когда требуется хорошо отработать в обороне. Для меня как тренера это очень важно, мы действуем в едином порыве всей командой.

Можно оценить, как мы отреагировали на игру со "Спартаком": нам нужны были четыре победы, и мы их добились, причем не выигрывая в один мяч и сохраняя счет, а побеждая с хорошим преимуществом. Считаю, мы заслужили место, на котором находимся.

– Всю неделю поступали новости о проблемах футболистов со здоровьем. Сколько игроков сегодня выходили с повреждением?

– Достаточно много. Если Вася Березуцкий просит замену после первого тайма, а Игнашевич сейчас вылетает в Германию на операцию, вы сами можете представить уровень травматизма. Но ядро сохраняется, внутренний стержень у команды есть, и он позволяет все равно выходить и добиваться положительного результата.

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи".