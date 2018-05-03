Виктор Булатов: "Локомотив" уже не отпустит титул"

Бывший хавбек сборной России и "Спартака" Виктор Булатов оценил шансы "Локомотива" стать чемпионом РФПЛ сезона-2017/18. По его мнению, красно-белым не удастся защитить титул.

– Верите, что красно-белые обгонят "Локомотив" за два оставшихся тура?

– Конечно, мне хочется, чтобы "Спартак" защитил чемпионство, но в это не верится. Думаю, железнодорожники уже не упустят титул.

Напомним, что "Локомотив" набрал в 28 турах 57 очков, "Спартак" – 53. Красно-зеленым предстоят домашний матч с "Зенитом" и встреча с "Арсеналом" в Туле, красно-белым – игры с "Ростовом" и "Динамо" на "Открытие Арене". (Евгений БЕЛОУСОВ)

Турнирная таблица РФПЛ – здесь