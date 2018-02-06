Видео: эффектный гол Кокорина "ножницами"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил красивый гол на тренировке команды на сборах в Турции.

Чуть раньше лидер атак питерцев в касание замыкал атаку, но голкипер Юрий Лодыгин отразил удар.

Кокорин в касание, но Лодыгин на месте! ⚪️🔵 pic.twitter.com/0MWg6R3NSC – Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 6 февраля 2018 г.

Ближайший контрольный матч "Зенит" проведет 7 февраля против "Црвены Звезды". Игра начнется в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.