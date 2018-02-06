22:53 | Футбол — РФПЛ

Видео: эффектный гол Кокорина "ножницами"


Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил красивый гол на тренировке команды на сборах в Турции. 

Чуть раньше лидер атак питерцев в касание замыкал атаку, но голкипер Юрий Лодыгин отразил удар.

Ближайший контрольный матч "Зенит" проведет 7 февраля против "Црвены Звезды". Игра начнется в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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