Вице-президент "Монако": "Мы сделали предложение ЦСКА по Головину"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил "СЭ", что клуб сделал ЦСКА предложение по полузащитнику Александру Головину.

– Мы сделали ЦСКА предложение по Головину, – говорит Васильев. – Сумму трансфера я озвучить не могу, но она очень достойная. Срок контракта? Стандартный, 5 лет.

Считаю, в данной ситуации переход в "Монако" – самый правильный вариант для Головина. Ехать из России сразу в топ-клуб ведущей европейской лиги – очень рискованно. Мы умеем запускать карьеру молодых игроков. Достаточно взглянуть на Мбаппе.

Все должно решиться в ближайшие дни. Наверное, даже сегодня. Поймите, мы не можем долго ждать. Если сделка не удастся, перейдем к следующей кандидатуре. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Головин привлек внимание к себе, в том числе, выступлением за сборную Росиии на чемпионате мира. На домашнем турнире он принял участие в четырех из пяти матчей национальной команды, отметившись одним голом и двумя результативными передачами в стартовой игре турнира с Саудовской Аравией.

Ранее в СМИ появлялись сообшения об интересе к 22-летнему российскому хавбеку со стороны "Арсенала", "Ювентуса", "Барселоны" и "Челси".

Хавбек выступает за ЦСКА с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость Головина, по оценке transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Он был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

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