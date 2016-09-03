Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что правительство города считает позицию Банка ВТБ относительно банковских гарантий по арене на Крестовском острове конструктивной.

– Нормальная реакция цивилизованного банкира, – цитирует ТАСС Албина. – Потому что идти во внесудебное урегулирование этого спора будет сложно, есть позиция города, есть позиция прошлого генподрядчика, наверное, нам предстоит представить необходимые технические документы и проектные документы и акты, чтобы понять, какая цифра реальна. Пока цифры, которые нам предоставляет к оплате экс-генподрядчик, и те, которые мы готовы оплатить, отличаются на порядок. С ВТБ мы в конструктивном диалоге.

Ранее появилась информация, что Банк ВТБ предложил администрации Санкт-Петербурга разрешить в суде ситуацию с авансовыми платежами на строительство стадиона на Крестовском острове. Администрация Санкт-Петербурга намерена вернуть в бюджет как минимум 3 миллиарда рублей аванса, которые покрываются банковской гарантией ВТБ, предоставленной бывшему генподрядчику строительства стадиона на Крестовском острове компании "Инжтрансстрой-СПб".

Арена, которая строится с 2007 года, должна быть сдана в эксплуатацию в декабре, она примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.