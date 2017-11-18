Вернблум - в атаке ЦСКА на матч со "СКА-Хабаровск", Гордюшенко - в стартовом составе

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". В атаке у столичных армейцев сыграют Витинью и Понтус Вернблум, также с первых минут на поле выйдет Астемир Гордюшенко.
Полностью состав команды выглядит следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев - Гордюшенко, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников - Дзагоев, Натхо, Головин - Витинью, Вернблум.
Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Макаров, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Наш состав на #СКАЦСКА. Астемир Гордюшенко впервые в сезоне #РФПЛ в стартовом составе! pic.twitter.com/XV6O42GoON– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 ноября 2017 г.