Вернблум - в атаке ЦСКА на матч со "СКА-Хабаровск", Гордюшенко - в стартовом составе

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 17-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". В атаке у столичных армейцев сыграют Витинью и Понтус Вернблум, также с первых минут на поле выйдет Астемир Гордюшенко.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев - Гордюшенко, В. Березуцкий, Васин, А. Березуцкий, Щенников - Дзагоев, Натхо, Головин - Витинью, Вернблум.

Запасные: Помазун, Игнашевич, Миланов, Набабкин, Макаров, Чалов, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.