"Вечерний Гинер". Новогоднее шоу от ЦСКА

ЦСКА на своем официальном youtube-канале опубликовал новогоднее видео, сделанное в стиле пародии на популярное шоу "Вечерний Ургант", выходящее на "Первом канале". Ведущим программы стал президент армейцев Евгений Гинер.

- Дорогие друзья! Это вечерний Гинер. Этот год получился неоднозначным: путевку в Лигу чемпионов добыла одна команда, а играла там уже другая, - сказал Гинер. - Хотел бы поблагодарить вас за ту поддержку, которую мы имели. Вы поддерживали нас дома, на выезде, а также в "Лужниках".

Одна из шуточных рубрик была посвящена трансферам:

- В этом году в ЦСКА могли перейти, но не перешли: Лука Модрич, потому что у нас уже есть хорват, который сделал "Реалу" больно (Никола Влашич - Прим. "СЭ"), Криштиану Роналду, потому что у нас забивает Чалов, Си-Джей, потому что уже потрачено на Родригу Бекао, и, наконец, Дед Мороз, потому что у нас и так есть, кому дарить подарки, т.е. болельщикам.

Гостем программы стал главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко.

- Готовы ли вы в следующем году стать чемпионами? - спросил у Гончаренко Гинер.

- Да мне бы хотелось..., - начал Гончаренко.

- Это все, что я хотел услышать, - перебил его Гинер. - Работаем!

ЦСКА занимает третье место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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