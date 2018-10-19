ВЦИОМ: 86 процентов россиян знают о драке с участием Кокорина и Мамаева

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему инцидента с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Исследование показало, что об этом происшествии известно 86 процентам россиян.

По мнению 55% респондентов в драке виноваты футболисты. 24% считают, что все участники виноваты в равной степени. 3% полагают, что инцидента не было, а игроков хотят оболгать.

23% опрошенных считают, что Мамаев и Кокорин должны понести наказание по законодательству РФ. 13% россиян заявили, что футболистов надо наказать, но меры пресечения назвать не смогли. За штраф или исключение из клуба выступают 9%, за лишение свободы - 7%.

Кроме того, 6% опрошенных считают, что футболистов не следует наказывать.