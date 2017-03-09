Валерий Петраков: "Томь" переживает самый критический период в своей истории"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков в день 60-летия клуба выразил мнение, что сейчас самый сложный период в истории томского футбола. Томичи испытывают финансовые проблемы, размер их долга составляет 260 миллионов рублей. "Томь" не выплачивает зарплату игрокам и персоналу с лета 2016 года.

- Хорошая дата, мы с клубом почти ровесники. Я рад, что такая дата, но, к сожалению, не все так просто, достаточно тяжелый период в истории томского футбола, - приводит "РИА Томск" слова Петракова. - Но я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критичный период в истории томского футбола.

Команда от болельщиков не должна отходить… Я думаю, надо верить в команду. Об этом рано еще говорить, но ребята на стадионе молодые, неопытные, их надо поддержать… Они будут быстро набираться опыта, быстро взрослеть, быстро приносить пользу клубу.