Валерий Петраков: "Томь" будет надеяться на внимательность в обороне"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков перед матчем 24-го тура чемпионата России с "Оренбургом" подчеркнул, что во встрече не примут участие вратарь Алексей Солосин и полузащитник Евгений Баляйкин. По его словам, команда будет сосредоточена на надежных действиях обороны.

- Установка на матч? В день игры мы потеряли Солосина и Баляйкина. Наверное, в первую очередь, будем надеяться на внимательность в обороне, - сказал Петраков в интервью телеканалу "Наш футбол". - У "Томи" одноплановые задачи - плотно сыграть в защите, без грубейших ошибок, и активно вторым номером сыграть в атаке.

Трансляция матча "Оренбург" - "Томь"