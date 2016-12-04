Валерий Петраков: "Матч с "Локо" был показательным: вот, мы перестаем играть"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков уверен, что губернатор Томской области должен принять решение относительно дальнейшего существования клуба, который имеет задолженности по зарплате перед футболистами с начала сезона. Ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна ряд игроков могут покинуть бело-зеленых.

- Мне кажется, матч с "Локомотивом" случился из-за наших финансовых проблем, этого следовало ожидать, иначе я просто не могу объяснить произошедшее, - приводит ТАСС слова Петракова. - Команда неплохо провела первый тайм, начала играть во втором, но после забитого мяча остановилась.

Я просто не верю, что моя команда может пропустить за 25 минут шесть мячей, это в голове не укладывается, безволие, нежелание - вот что я видел. Конечно, у игроков свои отговорки, но у наших руководителей сложилось впечатление, что было просто желание устроить такой показательный матч, мол, мы перестаем играть.

Вы же знаете, ребята не хотели ехать в Самару, но мы провели собрание, поговорили и смогли найти убедительные слова. Бойкот стал бы пятном на клубе и на всем российском футболе. Нужна встреча с губернатором, чтобы он определил, в каком направлении движется клуб.

Скорее всего, мы потеряем игроков, а кого-то приглашать и платить зарплату мы, понятное дело, не можем на данном этапе. Нужно, чтобы Сергей Анатольевич Жвачкин определил, что нам делать дальше.