Валерий Непомнящий: "Я не понял, почему Гончаренко убрал с поля Дзагоева и Чалова"

Один из самых авторитетных российских тренеров, в недавнем прошлом советник президента ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий – о центральном матче 12-го тура, в котором армейцы уступили "Краснодару" (1:2).

– За счет чего "Краснодару" удалось вырвать победу?

– Честно говоря, такого поворота ничто не предвещало. ЦСКА владел преимуществом, вел 1:0, и вдруг такая концовка… Два проигранных эпизода в собственной штрафной – два гола. Я разочарован. На мой взгляд, ничья была бы более логичным результатом.

– Виктор Гончаренко прокомментировал поражение емко: "Пустая игра".

– При всем уважении к Виктору Михайловичу, я не понял, чем он руководствовался, когда во втором тайме убирал с поля Дзагоева и Чалова. Внутренне с этими решениями не согласен. Вот после замен все у ЦСКА и рухнуло. Сразу затупилось острие, пропало давление на ворота соперника. (Алекскандр Кружков)

Полная версия интервью Валерия Непомнящего