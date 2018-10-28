"Пустая игра". Гончаренко о матче ЦСКА - "Краснодар"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 12-го тура РПЛ против "Краснодара" (1:2) заявил, что возможной причиной поражения является отсутствие сыгранности.

- Замены ослабили игру, - сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". - Думали, что с их помощью освежим игру, но Хосонов и Бийол в нее не попали. Может быть, мы не заслуживали победы... Пустая игра: и нам было тяжело, и "Краснодару". В целом мы не контролировали игру в центре поля и особенно на левом фланге. Главная причина поражения - мы не чувствуем друг друга, не хватает сыгранности. Замена Дзагоева? С ним все нормально.

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